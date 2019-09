Banca Monte dei Paschi, offerte di lavoro e di stage

Il noto Gruppo bancario seleziona periodicamente personale per assunzioni e tirocini presso varie sedi in Italia. Banca Monte dei Paschi di Siena ha pubblicato diverse opportunità di lavoro e di stage per candidati con esperienza e giovani anche inesperti. Le figure ricercate al momento sono:

Stage direzione chief audit executive (Settore Analisi, Planning e Reporting) per la sede di Siena. Il tirocinio è rivolto a laureandi o neolaureati in Statistica, Matematica, Fisica o Ingegneria;

Tirocinio direzione coo (Settore Operations Banca Corrispondente) per la sede di Mantova. I candidati devono essere laureandi o neolaureati in Economia e Commercio, Economia e Finanza o Scienze Economiche e Bancarie;

Tirocinio settore fiscalità (Direzione COO) per la sede di Mantova. Il tirocinio è rivolto a laureandi o neolaureati in Economia e Commercio, Economia e Finanza, Scienze Economiche e Bancarie o Giurisprudenza;

Specialista segnalazioni di vigilanza (Direzione COO) per la sede di Siena, con laurea in materie economiche, statistiche, gestionali e almeno 3 anni di esperienza pregressa;

Specialista bilancio e contabilità (Direzione COO) per la sede di Siena. I candidati devono essere laureati in discipline economiche, eventualmente con specializzazione in ambito amministrativo-contabile.