Quattro rinvii a giudizio per il Twiga a Otranto: c’è anche l’attuale sindaco

Il consigliere regionale M5S, Cristian Casili: “Fermato uno scempio ambientale”.

Sono stati rinviati a giudizio in quattro per il progetto di costruzione del Twiga a Otranto, tra i cui soci c’era anche Flavio Briatore. Tra i destinatari il progettista dell’epoca, l’attuale sindaco Pierpaolo Cariddi, Mimmo De Santis, titolare della società realizzatrice, e i tecnici Emanuele Maggiulli, responsabile dell'Area tecnica, e Giuseppe Tondo dell'ufficio ambiente. Dopo una serie di esposti, la Procura aveva deciso per il sequestro del cantiere.

I sigilli erano stati apposti dai carabinieri di Lecce, in collaborazione con personale della polizia provinciale, su disposizione della Procura, partendo dai permessi a costruire rilasciati dal Comune di Otranto, compreso quello alla società che stava realizzando la struttura concessionaria del marchio di Briatore.

L'ipotesi di reato contenuta nel fascicolo del pm Antonio Negro è abusivismo edilizio: la norma che regola l'accesso al mare in quel tratto di costa tipizzato come “area agricola” nel piano regolatore comunale non avrebbe consentito di realizzare opere come quelle previste dal progetto e già iniziate da alcune settimane. L’udienza è fissata all’8 novembre

Sulla vicenda è intervenuto il consigliere regionale M5S, Cristian Casili

“Quando sollevai la questione degli abusi edilizi in Località Cerra a Otranto -sottolinea Casili- in merito alla realizzazione del Twiga fui aspramente attaccato dall’allora Sindaco Luciano Cariddi e da Briatore (di cui onestamente non me ne frega una cippa) che mi definì “uno che non conosce il mondo”.

Preciso che non ho nulla contro gli investimenti legittimi, per me se le opere sono eseguite nel rispetto delle regole e dell’ambiente vanno fatte.

Ma nel caso del Twiga si trattava di un vero e proprio scempio ambientale in una località molto fragile.

Bene oggi si sono chiuse le indagini sui presunti abusi per la realizzazione del Twiga. Quattro le richieste di rinvio a giudizio. Tra i destinatari l'attuale sindaco, all'epoca autore del progetto.