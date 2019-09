Al centro "Spazio Disponibile" una nuova stagione di incontri

Corsi, arte, artigianato e cibi dal mondo, apre la nuova stagione dello spazio culturale.

Cibi dal mondo, libri, incontri, teatro pop-up per i più piccoli. E poi corsi, tanti e diversi: di Cucito, di Disegno dal vivo, di Manipolazione dell’argilla, di Raja Yoga, di arte: Si apre con tantissime proposte la nuova stagione del centro culturale Spazio Disponibile di Lecce, situato in via Giuseppe Garibaldi 19, vicino alla Villa Comunale. SpazioDisponibile è un micro-centro culturale multifunzionale, un progetto pensato attorno alle persone secondo tre principi: piccola dimensione, prossimità e auto-sostenibilità.

Ecco il programma di apertura corsi e dei prossimi appuntamenti, tutti con ingresso gratuito. È gradita la prenotazione, info: tel. 320 726 4429.

Mercoledì 25 settembre ore 18.30 - Presentazione del Corso di Meditazione a cura di Paola Patera. Il corso fornisce semplici ed efficaci strumenti per migliorare la propria salute.

Venerdì 27 settembre ore 17 - Laboratorio di disegno e pittura per ragazzi e adulti a cura di Anna D'Amanzo

Lunedì 30 settembre ore 17 – Corso base di cucito e sartoria a cura di Clediane Pinheiro (open day)

Mercoledì 2 ottobre ore 11 - Laboratorio di manipolazione dell’argilla per bambini a cura di Aurora Avvantaggiato (open day)

Mercoledì 2 Ottobre ore 17.15 - Presentazione del Corso di Raja Yoga a cura di Paola Patera

Da ottobre: Corso di disegno dal vivo a cura di Simona Avvantaggiato

20 ottobre ore 17 - Laboratorio di Teatro Pop-up per bambini diretto da Ermelinda Bircaj e Sophia Pepe allieve dell'Accademia mediterranea dell'attore, in collaborazione con l'architetto Gaetano Fornarelli.

16 novembre ore 17 Forum sul MangAnime per gli appassionati di Anime e Manga giapponesi.