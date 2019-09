Olimpiadi 50&più per gli atleti over 50: trionfa Lecce

Primo posto anche nella classifica assoluti uomini per il leccese Gaetano Gabellone.

Con una festosa cerimonia di chiusura si sono concluse a Marina di Pisticci (Mt), presso il Ti Blu Village Club, le Olimpiadi dedicate agli atleti over 50 ideate e organizzate da 50&Più. Il Trofeo della XXVI edizione è stato vinto dalla squadra della provincia di Lecce. Nelle otto giornate di gare (dal 15 al 23 settembre), gli atleti, divisi per fasce di età, si sono misurati in più discipline: dal nuoto, al ping-pong, dal basket alle bocce, dal tiro con l’arco al ciclismo, dalle freccette alla maratona, dal tennis alla marcia.

Con 1453,50 punti a vincere la sfida a squadre sono stati gli atleti della provincia di Lecce. A loro il Trofeo 50&Più dopo il secondo posto nella precedente edizione. «Siamo molto felici, è davvero un risultato eccezionale. Per questa edizione siamo riusciti a coinvolgere 90 partecipanti. Abbiamo lavorato bene perché abbiamo fatto capire loro il senso di questa manifestazione, ovvero una grande occasione per stare insieme e condividere la passione per lo sport in amicizia. Non solo tra noi, ma anche con tutte le altre province che hanno partecipato alla competizione», dichiara il presidente della 50&Più provinciale di Lecce Marcello Bonatesta.