Aggredisce 14enne e gli strappa orecchino: "Mi hai deriso". Ma si sbaglia e viene denunciato

Nei guai un 58enne di Latiano, che ha ritenuto erroneamente di essere stato deriso da un ragazzo 14enne gli strappa l’orecchino dal lobo dell’orecchio destro: è stato denunciato per le lesioni personali gravi causate al minore.

I carabinieri della stazione di Latiano, al termine degli accertamenti, hanno denunciato un 58enne del posto per lesioni personali gravi. In particolare, nel corso della serata, nella villa comunale, l’uomo ha aggredito strappandogli l’orecchino uno studente 14enne del luogo.

Il movente dell’aggressione risiede nel fatto che l’indagato ha ritenuto erroneamente che il minore avesse poco prima proferito parole di scherno nei suoi confronti, in quanto precedentemente era stato deriso e ingiuriato da parte di un gruppo di ragazzi quindicenni, comitiva della quale il minore non ha fatto parte.

La vittima, estraneo alla vicenda e alla comitiva di ragazzi, aveva solo assistito alla scena e alle parole pronunciate dai minori nella circostanza presenti, quando si è sentito afferrare per il collo e strappare dall'orecchio destro l’orecchino determinandogli una ferita al lobo inferiore e dei graffi sulla parte destra del volto e del collo.