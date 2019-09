Entravano in centro da accessi vietati per eludere le telecamere: multati trenta "furbetti"

Operazione della Polizia Locale nel weekend per contrastare i furbetti della Ztl.

Per eludere gli “occhi elettronici” ai varchi d’ingresso della zona a traffico limitato del centro storico, accedevano dai passaggi vietati in palese violazione della segnaletica e del regolamento della Ztl. Costituendo inoltre un motivo di rischio per la sicurezza di automobilisti autorizzati, ciclisti e pedoni. Gli agenti del Comando di Polizia Locale nello scorso weekend ne hanno individuati e multati una trentina, bilancio di un’operazione finalizzata al controllo di tutti gli accessi e le soste non consentite in area Ztl e che è stata messa a punto dopo le numerose segnalazioni di residenti e frequentatori della zona antica della città. Gli uomini agli ordini del comandante Cosimo Tarantino hanno provveduto a verificare gli ingressi di tutte le vie (sia quelli regolati dalle telecamere che quelli vietati) che intersecano il perimetro esterno al centro storico accertando una trentina di infrazioni ed elevando altrettanti verbali di contestazione, per un totale di circa 2400 euro. Sono stati accertati sia ingressi di veicoli non autorizzati dai varchi controllati dalle telecamere, sia ingressi da varchi con divieto di accesso (e comunque di veicoli non autorizzati). Com’è noto, il controllo effettuato dalla Polizia Locale si integra con quello automatico a mezzo dei varchi elettronici.

I controlli sono stati eseguiti principalmente lungo via Santa Lucia, via Fanti (intersezione con via F.lli Gabellone e via Isonzo), via Sorelle Marinaci, via Spinelli, via Papalisi (intersezione con via Roma), via Ingusci e altre ancora. Il comandante Cosimo Tarantino assicura che le verifiche proseguiranno nei prossimi giorni al fine di garantire e consentire l’accesso al centro storico solo ed esclusivamente ai soggetti che ne hanno diritto.