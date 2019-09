CTONFest, presentata la quarta edizione del Festival del paesaggio

Questa mattina nell'Open Space in Piazza Sant'Oronzo a Lecce si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione di CTONFest.

È stato presentato stamattina il Festival del paesaggio, manifestazione ideata, progettata e realizzata dall’associazione Prendi Posizione col patrocinio del Comune di Corigliano d'Otranto, in collaborazione con il Castello Volante di Corigliano d'Otranto e La Terra Nutre, e con il contributo di SEVIL. Il consigliere regionale Sergio Blasi, la sindaca di Corigliano d'Otranto Dina Manti, il presidente dell'associazione Prendi Posizione Alessandro De Matteis e il direttore scientifico di CtonFest Michele Macrì hanno illustrato i dettagli del festival che, sabato 28 e domenica 29 settembre, al Castello Volante De' Monti di Corigliano d'Otranto proporrà una due giorni (a ingresso libero) pensata per condividere idee, visioni e proposte indirizzate alla tutela dell’ambiente e al rispetto del territorio con incontri tematici, letture, lectio magistralis con circa 60 relatori, mostre, concerti e percorsi enogastronomici in collaborazione con La Terra Nutre.

CtonFest descrive il tema dell’ambiente e della natura nelle varie declinazioni (giuridiche, economiche, biologiche, filosofiche) e nelle esperienze dei conflitti. Il nome richiama le tradizioni fondate sulla vita in armonia con la terra, non caratterizzate dalla scissione tra i destini dell’individuo e quelli della specie. Come immaginiamo il “futuro sereno” e il “buon vivere” delle future generazioni? Come possiamo collaborare alla costruzione di un mondo capace di rompere con le strutture che uccidono la vita e con le mentalità di colonizzazione per costruire reti di solidarietà e di inter-culturalità? Durante il festival si proverà a rispondere a queste e altre domande, perché i nuovi cammini partono dalla "cultura dell’incontro" nella vita quotidiana, "in un'armonia multiforme" e in una "felice sobrietà".

Tra gli ospiti - giornalisti, studiosi del paesaggio, consulenti, docenti universitari, amministratori pubblici, attivisti dei comitati a tutela del paesaggio e dell’ambiente, architetti, avvocati (con due incontri validi anche per la formazione dell'Ordine) - il direttore generale della Treccani Massimo Bray, con una lezione sull'Articolo 9 della Costituzione e il paesaggio; il docente di Storia delle dottrine politiche Carlo Galli, con una Lectio magistralis su "Natura, capitale e lavoro"; Massimiliano Fuksas, uno degli architetti italiani più conosciuti sulla scena internazionale, che parteciperà al dibattito "La bellezza è una norma?" con il presidente e l'assessore alla Pianificazione Territoriale della Regione Puglia Michele Emiliano e Alfonso Pisicchio e il giurista e docente dell'Università del Salento Michele Carducci; il giornalista, architetto e attivista Paolo Cacciari per ragionare su "Il mulino e la comunità"; il sindaco di Lecce Carlo Salvemini per "Il Caso dell'Ex-Saspi", discarica alle porte del capoluogo salentino; Enzo Favoino, coordinatore del Comitato Scientifico di Zero Waste Europe, per parlare di termovalorizzatori. Domenica la presidente dell'associazione Laudato si’ Daniela Padoan, Don Salvatore Leopizzi di Pax Christi Italia, il direttore della rivista Francescana Fra Enzo Fortunato saranno, in occasione della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, tra i relatori dell'incontro “Razza umana migrante”, coordinato dal direttore scientifico del festival Michele Macrì. Sempre domenica il consigliere regionale Sergio Blasi e il presidente dell'associazione Prendi Posizione Alessandro De Matteis dialogheranno con il giornalista Gabriele De Giorgi su "L’impegno per una ecologia integrale parte dal Salento".