Nuovo allarme inquinanti: favoriscono l'osteoporosi

Le sostanze chimiche utilizzate da diverse industrie per rendere resistenti svariati materiali interferiscono con la vitamina D favorendo lo sviluppo dell’osteoporosi. Il professor Carlo Foresta ha puntato un faro su questi inquinanti: le sue ricerche sono state pubblicate sulla rivista scientifica “Endocrine”. Domani oltre cinquecento esperti affronteranno questo tema in un convegno a Padova.



È stata scoperta l’azione dei PFAS a livello scheletrico. Gli studiosi, coordinati dal professor Carlo Foresta hanno dimostrato che i PFAS inducono un maggior rischio di osteoporosi attraverso l’interferenza dell’azione della vitamina D sui suoi recettori. Parte da queste scoperte la battaglia contro gli inquinanti pericolosi, che coinvolge il Consiglio Superiore di Sanità di cui fa parte il professore di origini leccesi.



“L’80 per cento della popolazione italiana è carente di vitamina D e sono sempre più evidenti e note le ricadute di questa deficienza non solo come causa della osteoporosi, ma come fattore che associa molte patologie come malattie degenerative, come l’alzheimer, il parkinson, le patologie polmonari e il diabete - spiega il professore Foresta - La vitamina D per l’80 % si forma attraverso l’esposizione al sole ed è contraddittorio che nei paesi mediterranei come l’Italia e la Spagna si sia verificata una condizione generalizzata di ipovitaminosi D.



Eppure, nonostante l’incredibile incremento nell’utilizzo di farmaci per la supplementazione di Vitamina D, passati dal 63° posto nel 2012 al 6° posto nel 2018 nella classifica dei farmaci più acquistati in Italia, le patologie correlate a bassi livelli di vitamina D continuano ad aumentare”. Ecco che sul banco degli imputati gli scienziati ci mettono anche i PFAS, sostanze perfluoroalchiliche che avvelenano silenziosamente la falda e attaccano il sistema endocrino e riproduttivo. Esistono diversi comitati in Italia che lottano per mettere al bando queste sostanze (che sono utili al mondo industriale perché rendono impermeabili all’acqua e ai grassi gli smartphone, padelle antiaderenti, giacche e tanto altro). L’allarme dal Veneto ha fatto il giro della penisola.



COSA SONO E COME COLPISCONO I PFAS



Questo tipo di inquinanti sono sostanze perfluoroalchiliche che non avendo odore, sapore o colore sono più insidiose. Si sa già che possono influire sulla fertilità, sullo sviluppo di patologie tumorali, e ai reni ai testicoli, sulla tiroide, sulle patologie del feto e persino sullo sviluppo dell’osteoporosi. Gli ambientalisti puntano a una legge che elimini la presenza di PFAS: Nel solo Veneto sono state contaminate circa 350 mila famiglie. Fin dagli anni 50 queste sostanze sono state disperse nell’ambiente dopo i processi industriali e sono finite nelle acque e nella catena alimentare degli animali e dell’uomo. Queste sostanze chimiche di sintesi che vengono utilizzate per rendere resistenti ai grassi e all’acqua tessuti, carta, rivestimenti per contenitori di alimenti, ma anche per la produzione di pellicole fotografiche, schiume antincendio, detergenti per la casa possono essere presenti in pitture e vernici, farmaci e presidi medici.



I PFAS sono ritenuti contaminanti emergenti dell’ecosistema data la loro elevata resistenza termica e chimica, che ne impedisce qualsiasi forma di eliminazione favorendone l’accumulo negli organismi.



In alcune regioni del mondo (Mid-Ohio valley negli USA, Dordrecht in Olanda, e Shandong in Cina) ed in particolare in alcune zone della Regione Veneto è stato rilevato un importante inquinamento da PFAS nel territorio, soprattutto nelle falde acquifere delle Province di Vicenza, Padova e Verona. Ma nessuna zona è immune a inquinanti simili, che sono utilizzati spessissimo in tante realtà industriali.



IL CONVEGNO DELLA FONDAZIONE FORESTA



Durante il convegno, che si terrà a Padova domani, i più importanti esperti di queste tematiche discuteranno dei meccanismi che sono alla base delle patologie indotte dalla ridotta vitamina D e dei risultati che si ottengono trattando i pazienti con le diverse formulazioni di vitamina D.



Il Convegno si inquadra nel progetto più ampio di prevenzione delle malattie dell’osso che vede Padova, tra le più avanzate città in questo settore attraverso la proposta dello screening gratuito dell’osteoporosi maschile, in fase di attuazione presso la Fondazione Foresta Onlus.



Durante il convegno, il professor Carlo Foresta, ordinario di endocrinologia presso l’Università degli Studi di Padova, esporrà per la prima volta studi originali riguardanti la relazione tra inquinanti ambientali e vitamina D.

Le ricerche condotte dal gruppo di ricerca coordinato da Foresta e guidato dal professor Andrea Di Nisio hanno dimostrato che i PFAS interferiscono con il recettore della vitamina D, inducendo una ridotta risposta delle cellule scheletriche alla vitamina D stessa, che si manifesta con una minor mineralizzazione ossea. Questi risultati, oltre a chiarire i meccanismi attraverso i quali i PFAS interferiscono con l’attività di questo importante ormone, suggeriscono un possibile ruolo per questi inquinanti nella patogenesi dell’osteoporosi, la principale patologia correlata ai ridotti livelli di vitamina D. A questo scopo, i ricercatori hanno valutato la densità dell’osso in 117 giovani maschi di età compresa tra 18 e 21 anni esposti all’inquinamento da PFAS.