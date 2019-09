Medaglia d'oro del Presidente della Repubblica ad un radiologo salentino

Il Presidente della Onlus Forlife, ha ricevuto una medaglia dal capo dello Stato per il suo impegno in favore dei più deboli.



Medaglio d'oro per i meriti scientifici ad un professore salentino: Importante riconoscimento del Presidente della Repubblica per Alessandro Carriero, originario di Monteroni e direttore del reparto di radiologia dell'Ospedale Maggiore di Novara.

Il Presidente Sergio Mattarella ha comunicato, con documento ufficiale, di aver destinato una medaglia, coniata dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, al docente salentino.