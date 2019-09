Primo al “Battle of the year”: un leccese conquista la scena della breakdance internazionale

Un leccese sul gradino più alto del podio nella tappa italiana di "Battle of the year". Federico Sozzo, in arte bboy Rico - appartenente ai Last Alive Crew e insegnante della Imagine Dance School - ha sbaragliato un'agguerrita concorrenza e ha conquistato il primo posto nella prestigiosa competizione di breakdance internazionale che si è svolta sabato scorso al Teatro Golden di Roma.



Ballerino professionista, Sozzo ha già rappresentato l'Italia in grandi eventi in giro tra America, Europa e Asia. Progetti per il futuro? “Salire sull’Olimpo delle competizioni e scoprire realmente chi sarà il numero uno alla prossima “Battle of the year”, la più prestigiosa gara di breakdance al mondo - da cui ha preso il nome anche il famoso film "Battle of the year the movie", afferma il breaker. Prossimo appuntamento: 25 ottobre a Montpellier, in Francia, dove si svolgerà la finale mondiale.