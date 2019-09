"Camionista, devi morire": Emma vittima degli haters dopo l'annuncio della malattia

Pesanti insulti sui social per la rockstar salentina. In sua difesa si scaglia Laura Pausini: " Segnalate chi scrive cose del genere".



"Non c'è due senza tre", "Tutto meritato, camionista!", "Forse ora non avrà tempo per insultare Salvini", "Ben le sta, nella prossima vita impara a tacere e a non fare politica". Questi i commenti degli haters nei confronti della cantante salentina Emma Marrone, che giorni fa ha annunciato di doversi fermare per problemi di salute. L'amica Laura Pausini, in sua difesa, risponde: "Segnalate chi scrive cose del genere".



"La vita è ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani", scrive la rockstar citando John Lennon. Emma infatti, dopo l'uscita del nuovo singolo "Io sono bella", aveva in programma il concerto di Radio Italia a Malta e si è scusata con tutti i fan per non poter essere presente.



Nonostante il ritorno della brutta malattia per la terza volta, la cantante non si butta giù e non si perde d'animo, anzi con il suo solito spirito da guerriera scrive in un lungo post su Instagram: "Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi".



Tantissimi gli auguri di pronta guarigione da parte di colleghi e amici, tra loro anche Marco Bocci, Loredana Bertè e Maria De Filippi, che la invita a non avere paura: "Chiudi i conti in fretta, perchè sei fortissima. Se mi vorrai, io ci sarò".