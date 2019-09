Al via i lavori per l’estensione della rete gas nella marina di San Cataldo

Sono partiti questa mattina i lavori per l’estensione della rete per la distribuzione del gas metano a San Cataldo.



Arriva la distribuzione del gas naturale su tutto il territorio della marina leccese di San Cataldo. I lavori, partiti in mattinata, saranno curati dalla società 2i Rete Gas spa, attuale gestore del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di Lecce.



I lavori riguardano la realizzazione, a cura e spese della concessionaria, in estensione alle reti cittadine attualmente in esercizio, di ulteriori 20.300 ml di condotte a media e bassa pressione in Località San Cataldo, oltre impianti accessori. Un primo tratto di tubazione principale sulla Lecce San Cataldo è stato già realizzato, si procederà ora al completamento e contestualmente alla realizzazione della rete a servizio delle utenze.

La realizzazione della rete gas avviene in concomitanza con il programma che l’Amministrazione comunale sta portando avanti con AQP per il potenziamento ed estensione della rete di fognatura nera nelle marine.