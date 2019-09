Sfondano la vetrina e fanno incetta di sigarette, furto a Nardò

La banda ha preso di mira l'area di servizio Men8.



Ladri in azione nella notte nella zona industriale di Nardò: nel mirino il bar tabaccheria all'interno della stazione di servizio Men8 in via Lecce. La banda, probabilmente con un a grossa mazza, ha mandato in frantumi la vetrina dell'ingresso e ha fatto incetta di stecche di sigarette. L'allarma scattato pochi secondi dopo ha messo in moto il servizio di vigilanza che ha mandato sul posto una pattuglia. All'arrivo della guardia giurata i ladri si erano già dileguati con il bottino, il cui valore è ancora in corso di quantificazione. Del furto sono stati informati i poliziotti del locale Commissariato