Swiss Air assumerà 700 nuove risorse

La compagnia aerea svizzera assumerà circa 700 persone entro il 2020 tra Piloti e Assistenti di volo. Swiss è alla ricerca di 300 persone per la consegna ed entrata in servizio di due nuovi aeromobili Boeing 777, che si aggiungeranno alla flotta. I posti da coprire nei prossimi mesi sono 500 Assistenti di Volo, 50 Piloti e a queste assunzioni si aggiungeranno 180 Piloti da assumere entro il 2021.



Swiss International Air Lines - che fa parte del Gruppo Lufthansa – attualmente conta 9mila dipendenti e raggiunge oltre 100 destinazioni in 44 Paesi.





I dettagli