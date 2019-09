Regina dell'ambiente, Helen Mirren ripulisce le strade del Salento dai rifuti

Il Premio Oscar, salentina d'adozione, si è spesa per la tutela dell'ambiente ripulendo un lungo tratto di strada dai rifiuti.



Un Oscar anche per la salvaguardia dell'ambiente per l'attrice inglese Helen Mirren, ormai salentina a tutti gli effetti. La "regina" del cinema, migliore attrice con il film "The queen", ha infatti acquistato e ristrutturato una masseria a Tiggiano insieme al marito, il regista Taylor Hackford.



Dopo essere stata proprio quest’anno la testimonial di una campagna di sensibilizzazone promossa da Banca Popolare Pugliese per l'ambiente, la Mirren si è mossa attivamente pubblicando un post su Instagram mentre era intenta a raccogliere i rifiuti sul ciglio della strada.



Inoltre, si è già spesa per la tutela degli ulivi salentini colpiti dalla xylella e di recente è stata ospite dei "Dialoghi di Trani", il cui tema per l'edizione 2019 era "Responsabilità".



"Io e mia sorella - scrive l'attrice sul suo account - abbiamo trascorso un’ora a rimuovere la spazzatura dalla strada e abbiamo ripulito un lungo tratto. Una cosa semplice ma che fa una grande differenza. Per favore gettate rifiuti".