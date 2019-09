Salento a mollo, umidità al 98%. Caldo fino all'inizio di ottobre

Salento "a mollo" ieri sera, con valori di umidità relativa localmente prossimi alla saturazione (100%). Oggi cala l'umidità e calano le temperature, avremo un clima più sopportabile, ma l'autunno vero è sempre latitante.

Il primo mese dell'autunno meteorologico molto probabilmente andrà via così, ossia con caratteristiche più estive che autunnali.

Secondo gli aggiornamenti mattutini del modello matematico GFS, infatti, i prossimi sette giorni saranno caratterizzati dalla persistenza di tempo sostanzialmente anticiclonico, tranne alcune brevi parentesi più variabili.

Le temperature, quindi, nonostante alcune fluttuazioni, si manterranno ben oltre le medie del periodo, soprattutto verso la fine del range in esame.

Anche l'ingresso del mese di ottobre, al momento, sembrerebbe non portare grandi variazioni al trend delineato: continuano quindi a latitare le grandi protagoniste della stagione autunnale, le perturbazioni nord-atlantiche.