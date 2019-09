Bomba carta contro una gastronomia, paura in serata a Lecce

Preso di mira il locale “Ortocotto”, in via Dalmazio Birago vicino a Porta Rudiae.

Una bomba carta rudimentale è stata fatta esplodere in serata vicino all’ingresso della gastronomia “Ortocotto” in via Dalmazio Birago a Lecce. Tanto spavento ma per fortuna danni limitati per il locale e soprattutto nessun ferito. Non è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sulla vicenda indagano gli agenti della Squadra mobile. NLa pista più plausibile è quella del racket: il locale è stato aperto nella primavera scorsa.