Giornate del Lavoro, bilancio positivo: nel 2020 evento confermato a Lecce

Il segretario generale Maurizio Landini ha confermato l’evento leccese anche per il prossimo anno.

Torneranno anche nel 2020. Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, soddisfatto per il buon esito della sesta edizione, ha confermato ai dirigenti provinciali del sindacato che l’evento di Lecce si farà anche il prossimo anno. E sarà la quinta volta consecutiva, per il capoluogo salentino. Sarà confermato anche il format itinerante in giro per l’Italia: quest’anno infatti le Giornate del Lavoro hanno fatto tappa a Bologna e Roma.

L’edizione appena terminata, incentrata sul tema “Il cambiamento è”, è stata un successo, sotto molteplici aspetti. Innanzitutto per il coinvolgimento della cittadinanza. Le location del chiostro dell’ex convento dei Teatini, di piazza Duomo, del Teatro Apollo e delle Officine Cantelmo hanno sempre registrato il sold-out. Il livello degli ospiti – su tutti il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i ministri Giuseppe Provenzano e Francesco Boccia, don Luigi Ciotti, Gino Strada, Fabrizio Barca, Paolo Mieli, Enrico Mentana – ha attirato non solo i delegati nazionali e regionali della Cgil, ma anche tanti leccesi. Il Teatro Apollo, cornice di tre eventi, ha ospitato ogni volta 700 persone; alle Cantelmo per le lectio magistralis di Lucio Caracciolo e Salvatore Settis di domenica pomeriggio (in contemporanea con la partita del Lecce) c’erano oltre 200 persone; ai Teatini per le iniziative con i vicesegretari generali della Cgil, Vincenzo Colla e Gianna Fracassi, hanno partecipato 400 persone per evento. Infine la splendida risposta di piazza Duomo: 1.000 posti a sedere tutti occupati per l’intervista ai segretari generali Maurizio Landini (Cgil), Annamaria Furlan (Cisl) e Carmelo Barbagallo (Uil), per l’iniziativa con Gino Strada sull’accoglienza e per il dibattito sulla libertà di stampa. Così come hanno riscosso un notevole successo di presenze i concerti della Municipal e di Antonio Castrignanò, che hanno fatto ballare un migliaio di persone ai piedi del campanile.