Salento Guitar Festival, a Otranto "Gala summer edition"

Avrà luogo ad Otranto mercoledì 25 settembre, alle ore 21, nella suggestiva cornice del giardino e a bordo piscina dell’Hotel Vittoria Resort, il tradizionale Gala della stagione estiva del Salento Guitar Festival per la direzione artistica di Stefano Sergio Schiattone.

L’evento è in sinergia con il Conservatorio di Musica “T. Schipa” di Lecce ed ospita I Musici del Terzo Millennio, un ensemble di fiati, corde e percussioni, costituito prevalentemente da Docenti e studenti del Conservatorio di Lecce che afferiscono a discipline e percorsi sia in ambito tradizionale che jazzistico.

Tra i solisti, infatti, Veronica Farnararo, docente di canto jazz; il trombettista – compositore Massimo Greco, docente di Musica d’insieme e Armonia jazz presso il Conservatorio di Musica di Lecce. La concertazione e la direzione dell’ensemble è affidata al Maestro Giovanni Pellegrini. In programma, due prime esecuzioni assolute: A Concert of Colours di Stephen Goss, che da Londra esprime tutta la sua soddisfazione per questa prima esecuzione assoluta europea proprio nell’Italia del Sud.

A seguire, la Debussy Jazz Suite ed altri brani di Massimo Greco, in prima mondiale. L’organico, che spesso vanta la partecipazione straordinaria del M° Giuseppe Spedicati Direttore del Conservatorio di Musica di Lecce “T. Schipa”, è composto da Luigi Bisanti, flauto; Antonella Florio, oboe e corno inglese; Roberto Rosato, clarinetto e clarinetto basso; Gianni Epifani, sax soprano e tenore; Antonio Urselli, sax alto e tenore; Valentina Bove, fagotto; Massimo Perrone, primo corno; Sandro Giustizieri, secondo corno; Francesco Protopapa, tromba, Elia Leardi, trombone; Fulvio Panico, timpani; Emanuele Pisanò, Francesco Persano, Francesco Abruzzese, percussioni; Stefano Sergio Schiattone, chitarra; Leonardo Presicci, contrabbasso; Nicola Cordisco, chitarra jazz. Direttore Giovanni Pellegrini. La conduzione della serata è affidata a Barbara Begio. In caso di maltempo il concerto si terrà presso la Sala Triangolare del Castello Aragonese. Nel dopo concerto dj set a con Francesca Kee Ciardo.