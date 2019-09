Vende frutta e ortaggi senza autorizzazioni: sequestrati 116 kg di prodotti

Vende frutta e ortaggi ma non ha le dovute autorizzazioni: accade a Surbo, dove i carabinieri della locale stazione hanno sottoposto a sequestro amministrativo 116 kg di prodotti ortofrutticoli vari a carico di un 68enne.



L'uomo, dalle verifiche, non aveva le necessarie autorizzazioni per vendere la merce in suo possesso.