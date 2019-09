Sventa il furto e si ferisce dopo una rissa col ladro, immigrato premiato dal supermercato

Per il gesto disinteressato Collins Oghagbon è stato ringraziato anche dal Comune di Corigliano.

Ha visto il ladro uscire dal supermercato e non ha esitato a rincorrerlo e a strattonarlo. L’episodio è accaduto fuori dal supermercato Dok di Corigliano d’Otranto ieri mattina: Collins Oghagbon, un cittadino nigeriano, ha affrontato il ladro che aveva merce sotto il gilet: ne è nata una colluttazione, che gli ha causato il ferimento di una mano, senza riuscire però a fermarlo.

L’uomo è salito in auto: i presenti hanno preso il numero di targa, permettendo ai carabinieri di risalire a Giovanni Cuna, 56enne, arrestato per rapina aggravata e trasferito ai domiciliari. Collins dopo essere stato condotto in ospedale è stato giudicato guaribile in sei giorni.