Il giovane è stato fermato in un controllo dai carabinieri di Poggiardo.

È stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio un 18enne di Poggiardo, sorpreso dai carabinieri in un controllo, a bordo dell’auto e in compagnia di altri soggetti, con 0,70 grammi di marijuana, 14,70 della stessa sostanza suddivisa in pezzi, 0,25 grammi di hashish, un bilancino di precisione elettronico, kit per il confezionamento delle dosi.