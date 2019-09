Nei guai l’uomo per aver violato il divieto di avvicinamento alla donna.

Finisce in manette un 57enne di Ruffano, arrestato dai carabinieri in flagranza di reato, per aver violato il divieto di avvicinamento a meno di duecento metri dai luoghi frequentati dalla vittima, impostogli dall’autorità giudiziaria, essendo ritenuto responsabile dei reati di atti persecutori e lesioni personali nei confronti dell’ex moglie.