In auto 9 kg di hashish, bastone in metallo, passamontagna e argenteria: in manette

Si tratta di Francesco Capone, finito in carcere su disposizione del pubblico ministero. Nell’auto, oltre a 9,18 kg di hashish, rinvenuti un bastone sfollagente in metallo, un passamontagna in lana, un taglierino e oggetti di argenteria.