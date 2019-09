"Bagagli a mano", fuori il nuovo disco dei pugliesi Etto Trink e Dj Doc

I due dj pugliesi Etto Trink e Dj Doc hanno collaborato per la prima volta nel nuovo disco "Bagagli a mano", un misto tra trip hop e musica elettronica.



“Bagagli a Mano” è il nome del nuovo progetto discografico che nasce dalla collaborazione tra Etto Trink, conosciuto anche come Dj Trinketto e Dj Doc. Un disco capace di miscelare le sonorità tipicamente trip hop ed elettroniche quello dei due dj e producers pugliesi, ritrovatisi dopo un po' di anni.



Dopo aver ascoltato in estate le rispettive produzioni recenti, i due artisti hanno deciso di creare una collaborazione, grazie ad un feeling musicale ritrovato quasi per caso. Da qui nasce “Bagagli a Mano” sia come metafora dell’essenziale, di ciò che si porta con sé quando si intraprende un viaggio, sia come bagaglio di esperienze maturate nel corso degli anni e che confluiscono in questo progetto.



“Il bagaglio a mano - spiegano Etto Trink e Dj Doc - contiene tutto ciò che è importante, a cui tieni e che non affideresti a nessun altro. Lo porti con te e basta, infatti nell'album confluiscono tutte le esperienze di quasi 30 anni di musica e djing”.



A partire da oggi l’EP sarà disponibile in streaming e in download su Spotify, Deezer, Amazon, Music, Apple Music e in tutti i digital stores.