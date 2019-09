Bambini sani con camminate, 5 pasti al dì e meno cibo spazzatura

Le lunghe passeggiate quotidiane fanno bene anche ai più piccoli: si può trovare il tempo di farle mentre si raggiunge la scuola. Attenzione al cibo: sforziamoci di proporre 5 pasti “sani” al giorno ai bambini (tenendo lontani i cibi spazzatura!). L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e la Fondazione ANIA hanno unito le forze per dare i consigli giusti ai genitori: oggi parliamo dei sani stili di vita per i bambini. Nella nuova edizione di “A scuola di Salute” si affronta l’importantissimo tema degli stili di vita. Ecco tutti consigli degli esperti su una corretta alimentazione, movimento all’aria aperta, tempo da destinare al sonno, alla lettura e approfondimenti sul fumo in adolescenza e sull’uso di videogiochi.

LA REGOLA DEI CINQUE PASTI AL GIORNO

Quando abbiamo a che fare con bambini molto piccoli, bisogna stare attenti sia al contenuto del pasto, ma anche alla sua forma. Il pediatra aiuta i genitori a a pianificare un’alimentazione che distribuisca correttamente i nutrienti, facendo attenzione alla presenza di micronutrienti essenziali e diversificando la scelta alimentare. Stesso discorso quando il bambino mangia al nido o nella scuola materna.

“A colazione, pranzo, cena e nei momenti dello spuntino, nel piatto dei più piccoli devono esserci tutti i nutrienti: carboidrati, fibre, proteine, grassi, vitamine e sali minerali, da combinare in percentuale variabile, a seconda dei momenti della giornata. Bisogna scegliere alimenti diversi, freschi e di stagione - spiegano gli esperti del Bambino Gesù - Da evitare cibi troppo calorici, troppo salati, gli eccessi di proteine e di grassi di origine animale. Insomma, poche merendine e più frutta. Per dissetarsi solo acqua o succhi fatti in casa senza aggiunta di zuccheri o dolcificanti.

Il momento del pasto è un’importante occasione educativa e sociale. L’offerta di cibo - sottolineano gli specialisti - va accompagnata dalle ‘cure’ adeguate (non lasciare il bambino da solo), allontanando il sentimento di ansia di non nutrire abbastanza il proprio figlio. Durante la crescita alcuni periodi di inappetenza sono fisiologici. Attenzione però al rifiuto persistente di cibi e bevande, ai cali di peso e alla presenza di sintomi associati come diarrea, vomito e stanchezza. In questo caso l’indicazione è di ricorrere all’aiuto di un esperto”.

I consigli pratici e sono quelli di distribuire il cibo in cinque pasti: la prima colazione dà il 20% dell’apporto calorico giornaliero. Il latte accompagnato da biscotti secchi o fette biscottate e un buon inizio di giornata. Non bisogna sottovalutare la fase dello spuntino o merenda, che dà un apporto calorico giornaliero dal 5 al 10 per cento: in questa fase della giornata, prima di pranzo e prima di cena, è meglio far consumare al piccolo frutta fresca omogenizzata da alternare con latte, frullati di frutta con latte e yogurt. Pranzo e cena rappresentano dal 30 al 40% di apporto calorico giornaliero: meglio alternare i piatti asciutti con piatti in brodo o con passato di verdura. Progressivamente si comincerà a separare il primo piatto dal secondo con la soluzione di diversi alimenti proteici: carne, legumi, prosciutto crudo o cotto senza grasso, pesce, formaggio. Le verdure sono consigliabili a pranzo e a cena (inizialmente passate e omogeneizzate). La frutta bisogna inserirla dopo i pasti e negli spuntini.

LE PASSEGGIATE SONO UN TOCCASANA ANCHE PER I PIÙ PICCOLI

Anche per i bambini bisogna puntare sull’incremento del tono muscolare, sul positivo condizionamento cardiovascolare e sul consumo di calorie. I benefici delle camminate sono tantissimi: si tratta di una buona abitudine - bastano 30 minuti al giorno - da aggiungere alle normali attività quotidiane per evitare danni che derivano dall'accoppiata sedentarietà-eccesso di peso. “Un sistema corretto, semplice, per introdurre nello stile di vita del ragazzo un'attività utile al suo organismo, potrebbe essere andare a scuola a piedi- suggeriscono gli esperti del Bambino Gesù - Una recente ricerca di ”Okkio alla Salute” evidenzia, però, che solo il 28% dei giovani raggiunge la scuola in bicicletta o camminando. Eppure, muoversi in autonomia senza ricorrere all’automobile guidata dai genitori, è un'occasione per socializzare, sviluppare l'autostima, contribuire a un sano equilibrio psicologico ed è un modo attivo per imparare l'educazione stradale. Per chi va a scuola in autobus basterebbe un po' di buona volontà: scendere un paio di fermate prima può essere utilissimo per combattere la sedentarietà, a volte pericolosa”.

DORMIRE BENE

“Nei primi mesi di vita i più piccoli hanno un ritmo sonno-veglia molto diverso da quello degli adulti: è indipendente dall’ambiente, dall’alternanza luce-buio ed è regolato soprattutto da bisogni primari come fame e sete - spiegano gli esperti- Dopo i 4 mesi il bambino si adatta gradualmente ai ritmi esterni. È questo il momento di instaurare delle abitudini regolari che lo aiutino a concentrare il sonno nelle ore notturne.

Per non compromettere il normale sviluppo del sonno - spiegano gli esperti - ci sono alcuni errori da evitare, come mettere il bambino a letto già addormentato. È importante, invece, farlo addormentare nella sua stanza, nel lettino e non in braccio. Prima di dormire, evitare giochi troppo stimolanti e preferire attività rilassanti come leggere una favola e creare un rituale per l'addormentamento, da riproporre tutte le sere”.

LA LETTURA DELLA BUONANOTTE: MOTORE PER LA CRESCITA

La lettura è fondamentale per lo sviluppo dei bambini. Il neonato è attratto dal ritmo della voce del genitore e la musicalità di una storia letta ad alta voce è capace di incantare anche i più piccoli, fin dalla nascita. Accoccolarsi insieme e leggere rafforza molto il legame tra genitori e figli. Inoltre, un bambino abituato quotidianamente all’ascolto di letture, svilupperà più facilmente il linguaggio, sarà più curioso, avrà voglia di imparare a leggere e avrà migliori tempi di attenzione perché abituato ad ascoltare. Il suggerimento per i genitori è, dunque, di leggere molto insieme ai propri figli: attività molto più efficace della visione di una storia animata su un dispositivo digitale o dell’ascolto di una versione audio.

ADOLESCENTI E SIGARETTE: SALUTE IN FUMO

L’adolescenza è una delle fasi più difficili della vita: il passaggio dal bambino al mondo dell’adulto è complicato e pieno di insidie. Nella maggior parte dei casi il fumo diventa un modo per inserirsi nel gruppo, un mezzo “facilitatore” che ha un ruolo di iniziazione. Non è facile tenere lontani gli adolescenti dal fumo.

“Il fumo di sigaretta, anche quella elettronica, ha sempre effetti molto dannosi per la salute. Tuttavia è necessario distinguere tra uso saltuario e vera e propria dipendenza, caratterizzata da un forte desiderio di fumare che distrae dagli impegni quotidiani. Il suggerimento per i genitori è di non giudicare o rimproverareil ragazzo, ma ascoltare e capire se si tratta di un gesto per emulare i compagni oppure di una richiesta di aiuto o di automedicamento per alleviare un disagio. In seguito - si legge nel magazine - sarà opportuno cercare insieme strategie alternative che permettano di sperimentare una sensazione di benessere, avvalendosi anche di specialisti e ricordando che, per essere ascoltati, è necessario dare il buon esempio”.

VIDEOGIOCHI: SÌ, CON PRUDENZA

I videogiochi non devono essere demonizzati a prescindere: alcune ricerche scientifiche hanno appurato che l’uso di videogame, soprattutto di giochi di azione, può migliorare le capacità di attenzione ed elaborazione visiva, la memoria di lavoro spaziale e visiva, con possibili benefici su particolari condizioni come la dislessia. “Contemporaneamente, gli studi confermano che un uso eccessivo di videogiochi o strumenti elettronici può indurre vere e proprie forme di dipendenza, con possibili comportamenti da ‘astinenza’ se il bambino ne viene privato.