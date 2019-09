Cure per i bambini svantaggiati: il presidente della Repubblica premia un medico salentino

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha comunicato, con documento ufficiale, che ha destinato una medaglia, coniata dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, al professore salentino Alessandro Carriero, direttore del reparto di radiologia dell'Ospedale Maggiore di Novara. Il professore Carriero, originario del Salento, oltre ad avere un curriculum scientifico e universitario straordinario, da oltre 10 anni è il presidente della Onlus Forlife che opera in Italia e nel mondo a favore dell’infanzia svantaggiata. Tante le iniziative di solidarietà che sono state messe in atto in questo decennio non solo nei Paesi in via di sviluppo, ma anche in Italia e nel Salento, grazie anche al grande impegno di volontari instancabili e generosi. Come l’indimenticata Titti Martina, storica referente della Onlus nel Salento, scomparsa a soli 50 anni pochi mesi fa a causa di un male incurabile.

La medaglia conferita dal Presidente della Repubblica costituisce, pertanto, un riconoscimento molto importante per un’attività professionale e per un impegno costante verso i più deboli. E proprio da oggi a Novara inizia il convegno internazionale che si tiene ogni due anni e che vede la partecipazione di docenti e professionisti provenienti da tutto il mondo: Usa, Russia, Giappone, Sud America ed Australia. Oltre 400 i partecipanti. Il tema del convegno In programma sino al 25 settembre è “ MRi in Oncology, New fronteers”.