Abidal al Via del Mare: Sticchi Damiani svela collaborazione con il Barcellona

Il club giallorosso punta ad un possibile accordo con i blaugrana per portare in Italia giovani talenti spagnoli.



Una sconfitta che lascia l'amaro in bocca quella del Lecce contro il Napoli di Ancelotti, che ha battuto i giallorossi al Via del Mare con un pesante 4-1.





La buona notizia, inaspettata, è che il team manager del Barcellona Eric Abidal, anche ex calciatore blaugrana, era presente tra gli spalti della "tana dei lupi" accanto all'azionista di maggioranza del club giallorosso, Renè De Picciotto.



Il motivo? Inizialmente, grazie alle indiscrezioni dell'emittente televisiva partenopea, si pensava ad un probabile interessamento degli spagnoli nei confronti del centrocampista Fabiàn Ruiz, che potrebbe essere ingaggiato per 3,5 milioni a stagione, a patto che venisse pagata la clausola rescissoria.



Ma non finisce qui. Nel postpartita il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha svelato il motivo della visita: “Abidal era nostro ospite, perché grazie al suo rapporto di amicizia con De Picciotto, potremmo creare una collaborazione tecnica con il prestigioso club spagnolo”.



Una futura collaborazione tra Lecce e Barcellona, infatti, sarebbe l'ideale per creare un rapporto solido e duraturo che, magari, potrebbe aprire le porte del campionato italiano ai giovani talenti catalani.