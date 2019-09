Bartolini assume personale: ecco come candidarsi

L'azienda specializzata nel trasporto merci e nei servizi di corriere espresso seleziona 40 persone da assumere con contratti di lavoro part-time e full-time in diverse sedi italiane.



Bartolini nello specifico ricerca:



responsabile operativo con diploma di maturità e buona conoscenza dei principali strumenti informatici;

impiegato operativo con diploma di maturità, buona conoscenza dei principali sistemi informatici (pacchetto Office) e una buona conoscenza territoriale;

impiegato certificazioni sistemi con una Laurea Specialistica preferibilmente in Scienze Ambientali con una buona conoscenza dei vari sistemi informatici;

impiegato assistenza clienti con un diploma di maturità, buona conoscenza del pacchetto Office, buone doti comunicative e relazioni, capacità di risolvere problemi e conoscenza della lingua inglese;

impiegato amministrativo part-time pomeridiano con diploma di maturità in Ragioneria, buona conoscenza dell'apparato informatico e pregressa esperienza.



