Esce fuori strada e si schianta contro un ulivo: uomo in codice rosso

L'episodio intorno alle 7 sulla provinciale Taurisano-Miggiano.



Esce fuori strada, sfonda un muretto a secco e finisce in campagna. Paura questa mattina intorno alle 7 sulla provinciale Miggiano-Taurisano, dove un uomo di Taurisano, alla guida di un'Alfa 156 è stato il protagonista di uno spaventoso incidente.

L'uomo, per cause ancora di accertare ha perso il controllo dell'auto abbattendo un segnale di stop , finendo poi la sua corsa in campagna dove è rimasto incastrato tra un muretto a secco e un albero di ulivo. Sono stati i vigili del fuoco a estrarre il conducente dalle lamiere. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno trasportato il malcapitato in codice rosso presso l'ospedale di Tricase.