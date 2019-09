Primo giorno d'autunno, oggi l'equinozio

Oggi, alle 07:50 UTC (09:50 ora locale), entreremo ufficialmente nell'autunno astronomico, mentre quello meteorologico, per convenzione, è già iniziato l’1 settembre.

Oggi, dunque, lunedì 23 settembre 2019 è il giorno dell’equinozio di autunno, momento dell’anno (insieme all'equinozio di primavera) in cui i raggi del Sole, perpendicolari all'asse di rotazione della Terra, la dividono in due parti (quasi) esattamente uguali: una illuminata e una al buio.

Per il Salento la durata del giorno sarà circa di 12 ore e 10 minuti, mentre l’altezza massima del Sole, raggiunta nel momento detto del t ransito , ossia quando il Sole passa per il meridiano della località di riferimento, ad esempio Lecce , sarà raggiunta alle 12:40 circa, ora locale.



Da un punto di vista meteorologico, l’equinozio d’autunno salentino sarà caratterizzato da clima tutt'altro che autunnale, con temperature massime localmente anche fino a 30° lungo la costa adriatica e scirocco in rinforzo.



