Impianto Metapulia, società apre le porte a istituzioni e cittadini

Metapulia invita cittadini e istituzioni locali a visitare un impianto nel Nord Italia, simile a quello in fase di autorizzazione nel Salento, per trasparenza e per rassicurare quanti in queste ore stanno manifestando preoccupazioni per il progetto che potrebbe sorgere nella zona industriale di Lecce. L’iniziativa, come chiariscono dalla società, intende offrire ad una rappresentanza di cittadini e rappresentanti delle Istituzioni locali della Provincia, “una conoscenza non mediata” e, quindi, “diretta di un impianto di digestione anaerobica e postcompostaggio dei rifiuti organici urbani per la produzione di biometano e compost”.

L’impianto è quello di Piacenza, che stando ai dati della stessa società, sarebbe una sintesi tra esigenze ambientali e industriali, tra istanze della comunità territoriali e delle imprese, tra gestione del ciclo dei rifiuti e sostenibilità.