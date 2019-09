Tennis, Giorgio Portaluri è tricolore nella Seconda categoria

Giorgio Portaluri (Ct Maglie) è tricolore nella 2^ categoria: in coppia con Giuseppe Tresca si aggiudica il titolo italiano nel doppio.

Nelle finali dei Campionati Italiani di Seconda Categoria, disputate oggi presso il Circolo Tennis di Cagliari, il giocatore del CT Maglie Giorgio Portaluri (2.4) in coppia con Giuseppe Tresca (2.3) del CT Barletta “Hugo Simmen”, ha conquistato il titolo nazionale di doppio superando la coppia Andrea Grazioso (2.3) e Luca Potenza (2.4) con il punteggio di 6-3 6-2.

La coppia Portaluri-Tresca, testa di serie numero tre del torneo, è arrivata in finale superando prima la coppia Erwin Troebinger e Tobias Kirchlechner per 6-4 6-2 e, in semifinale, la coppia Giulio Graziotti e Giorgio Micarelli per 6-1 7-6(5).

Portaluri è reduce da un altro successo ottenuto questa stessa settimana in terra sarda dove si è aggiudicato il titolo di doppio dell'ITF da 25.000 dollari sui campi di Santa Margherita di Pula sempre in coppia con Tresca.

Portaluri a fine partita commenta: “Finale lottata aldilà del risultato che sembra facile. Buon torneo, buon periodo per me e contento per Tresca che sto allenando e che solo dopo due settimane porta a casa due titoli”

Nella diretta Facebook, realizzata al termine dell'incontro, Portaluri ha voluto dedicare la vittoria al nonno e al cognato Osvaldo, recentemente venuti a mancare, ai quali era molto legato.