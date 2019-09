Allo stadio c'è Abidal: possibile collaborazione dei giallorossi col Barcellona?

È l’indiscrezione lanciata dal sito di Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di mercato, in riferimento alla presenza dell’ex terzino del Barcellona, Eric Abidal, oggi nello staff dirigenziale blaugrana allo stadio Via Del Mare per Lecce-Napoli.

Secondo quanto riportato dal sito, Abidal avrebbe un rapporto professionale con uno dei soci proprietari del Lecce, ovvero René De Picciotto, e potrebbe nascere da questo legame una collaborazione anche tra i club magari legati ai giovani talenti della cantera del Barcellona.



Sebbene sognare sia lecito, appare più credibile, però, che l'uomo del Barca fosse a Lecce per seguire le prestazioni di Fabian Ruiz, il centrocampista spagnolo del Napoli, seguito da un anno dai blaugrana, e autore di un eurogol che ne conferma le grandi qualità tecniche.