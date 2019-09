Il premier Conte a Lecce: "All'Unione Europea ho chiesto piano per il Sud"

È quanto annunciato dal premier Giuseppe Conte dal palco del Teatro Apollo.

Un “piano per il Sud”: è quanto annuncia il premier Giuseppe Conte, giunto a Lecce, in occasione delle Giornate del Lavoro della Cgil. Sul palco del Teatro Apollo, nel confronto col segretario dell’organizzazione sindacale, Maurizio Landini, il presidente del consiglio ha chiarito di aver chiesto all’Unione Europea di mettere in piedi un piano per il Sud.