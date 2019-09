Lecce - Napoli, Mancosu in campo dal primo minuto? Le probabili formazioni

A poche ore da Lecce-Napoli i due tecnici sembrano avere le idee chiare sulle formazioni da mettere in campo per fronteggiare i rispettivi avversari.

In casa Lecce, Fabio Liverani sembra orientato a confermare in blocco l’undici sceso in campo dal primo minuto a Torino, con la sola variante Mancosu che potrebbe far parte dell’undici titolare. In questo caso potrebbe fargli posto Farias. Possibile anche l’impiego di Petriccione per Tabanelli, così come quello di Benzar al posto di Rispoli. C’è da ricordare che, mercoledì sera, si ritornerà già in campo per affrontare in trasferta la Spal.

Ancelotti, invece, dovrebbe cambiare almeno sei o sette elementi titolari al San Paolo contro il Liverpool. In porta dovrebbe agire Ospina. Altre novità del primo minuto potrebbero essere quelle di Malcuit, Maksimovic, Ghoualam, Zielinski, Elmas e Milik. Quest’ultimo dovrebbe fare coppia in avanti con Lozano.





Probabili formazioni (in campo alle ore 15):

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Falco, Lapadula.