Due donne di Noto sono state denunciate dai carabinieri dopo aver fatto perdere le loro tracce.

Denunciate per furto due siciliane. Le donne F. F., 19enne e F. M., 37enne, entrambe di Noto, nella serata di ieri, presso il centro commerciale di Surbo si sono appropriate di pentole per 100 euro, facendo perdere poi le tracce. I carabinieri hanno analizzato i filmati rintracciando questa mattina le autrici del furto. La refurtiva è stata parzialmente recuperata.