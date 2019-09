Coppia di bergamaschi in vacanza con stupefacenti, ritirata la patente al conducente

L’episodio è accaduto a Gallipoli, nei pressi della Baia Verde. A fermare i due giovani, gli agenti di Polizia.

Ieri pomeriggio gli agenti della squadra volante hanno controllato un’autovettura che transitava in zona Baia Verde con a bordo due giovani.

Dai successivi controlli è emerso che i due giovani, due 28enni della provincia di Bergamo, erano a Gallipoli per un breve periodo di vacanza.

Durante il controllo, i villeggianti si sono mostrati un po’ nervosi e ciò ha insospettito i poliziotti che, a quel punto, hanno voluto vederci chiaro ed hanno proceduto ad una perquisizione personale: in uno zaino ed in un marsupio circa 7 grammi di marijuana e circa 8 grammi di hashish.