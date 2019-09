Arriva Lebike, il nuovo servizio di bike sharing di Lecce

Oggi la presentazione in piazza Mazzini.

Si chiama Lebike il nuovo servizio di Bike Sharing di Lecce inaugurato oggi nell'ambito del Mobility Village in Piazza Mazzini, una delle principali attività che rientrano nel programma della Settimana Europea della Mobilità.

“Questa edizione della Settimana Europea della Mobilità - dichiara l’assessore alla Mobilità, Marco De Matteis - ha portato in città numerose iniziative e un grande fermento su temi di grandi attualità e interesse per la collettività. Favorire la mobilità sostenibile, mettere in campo ogni azione e servizio per disincentivare l’uso dell’auto propria e promuovere una cultura della sostenibilità coinvolgendo i bambini, le associazioni e l’intera cittadinanza è un nostro obiettivo e un punto centrale nel nostro programma di governo”.



Nel pomeriggio, alla presenza del sindaco di Lecce Carlo Salvemini, dell’Assessore alla mobilità urbana sostenibile Marco De Matteis, del dirigente Mobilità e Trasporti Fernando Bonocuore sarà inaugurato ufficialmente il nuovo servizio di bike sharing nato grazie al progetto "Lecce più sicura in bici e a piedi" e finanziato dal M.A.T.T.M.