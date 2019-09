Pauroso frontale a Montesano, in due in ospedale

L'incidente si è verificato questa mattina alle 7



Pauroso schianto frontale questa mattina sulla SS 275 all'altezza di Montesano Salentino. Nello scontro sono rimaste coinvolte una Fiat Panda guidata da una guardia giurata dell'istituto BCS Security e una Renault Kadjar condotta da un giovane. Dai primi rilievi sulla dinamica sembra che la Panda abbia sbandato – forse a causa di un colpo di sonno del guidatore – finendo per scontrarsi contro un palo e poi è finita sulla carreggiata opposta dove stava sopraggiungendo la Renault che non ha fatto in tempo ad evitare l'impatto. I due automobilisti sono stati subito soccorsi dalle ambulanze del 118 che li hanno condotti presso l'ospedale Fazzi per i necessari accertamenti medici. Le ferite sono serie ma i due non sarebbero in pericolo di vita.



Foto dal gruppo whatsapp “Avvisi e segnalazioni di Protezione Civile Salento”