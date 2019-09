Cessione di droga e frequentazione di pregiudicati: chiusi due locali

Intervento della divisione di polizia amministrativa e sociale e del commissariato nei confronti del Bar “ Le Darsene e del circolo privato “Rosa” di Gallipoli.

Due provvedimenti di sospensione dell’attività sono stati emessi dal questore di Lecce. Si tratta del Ristorante - Bar “ Le Darsene” di Porto Cesareo, chiuso per dieci giorni, e del Circolo privato “Rosa” di Gallipoli, chiuso per quindici giorni. Nel primo caso, il provvedimento cautelare è stato emesso sulla scorta degli arresti, in esecuzione di misura cautelare in carcere, effettuati lo scorso 21 agosto dal personale della Squadra Mobile e del Servizio Centrale Operativo.

L’attività svolta dalla Squadra Mobile nell’ambito dell’operazione “Pusher 3- Piazza pulita- Movida” ha avuto come obiettivo la repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti all’interno di noti esercizi siti in località balneari, frequentati soprattutto da giovani. Ciò ha consentito, tra l’altro, l’arresto di due soggetti, colpevoli in concorso di aver ceduto sostanza stupefacente del tipo cocaina all’interno del ristorante “Le Darsene”. Con il provvedimento, oltre allo spaccio avvenuto all’interno del locale, è stata contestata al titolare lo svolgimento senza la necessaria licenza di almeno due serate da ballo, con musica selezionata da DJ e numerosi avventori intenti a ballare su una pista ricavata all’esterno della struttura del ristorante.