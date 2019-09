Pigiatura dell’uva in diretta al mercato contadino, si festeggia la vendemmia al giro di boa

Domenica 22 settembre, alle ore 10, nel Mercato di Campagna Amica, in piazza a Bottazzi a Lecce.

Lezioni di pigiatura in diretta nel mercato contadino. Con più della metà dell’uva che è stata già raccolta nel Salento, domenica 22 settembre, alle ore 10, nel Mercato di Campagna Amica, in piazza a Bottazzi a Lecce, si festeggia la vendemmia 2019 con i profumi e la dolcezza delle uve Negroamaro e Primitivo.

L’azienda Vinicola Carrozzo Alessandro di Magliano farà degustare i suoi vini ai più grandi e offrirà prelibati dolci a base di uva ai bambini insieme all’Az. Agr. San Lorenzo di Campi Salentina.

I piccoli, guidati dagli agri-trainer, faranno l’esperienza della pigiatura dell’uva nei tini, in una grande festa di allegria e profumi. I trainer spiegheranno a grandi e piccini anche il percorso del vino “dalla terra al bicchiere”. Spazio infine alle tradizioni rurali: sarà allestito un gazebo con gli antichi strumenti che i contadini del Salento utilizzavano per vendemmiare. Alla “vendemmia in piazza” parteciperanno gli alunni dell’Istituto Comprensivo Stomeo–Zimbalo e una delegazione di piccoli della parrocchia di San Giovanni Battista, accompagnati dal parroco don Gerardo Ippolito.