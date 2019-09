Violazioni continue delle prescrizioni dopo maltrattamenti alla madre: in carcere

La decisione arriva dopo le reiterate violazioni delle prescrizioni a cui l’uomo era sottoposto dopo gli episodi per i quali era stato arrestato.

È stato condotto in carcere Davide Tunno, 45enne di Alliste, in esecuzione all’ordinanza di “sostituzione della misura coercitiva dell’allontanamento della casa familiare con quella della custodia cautelare in carcere” emessa dalla sezione gip del Tribunale ordinario di Lecce.

L’aggravamento della misura scaturisce da reiterate violazioni delle prescrizioni imposte da parte del prevenuto della misura dell’allontanamento dalla casa familiare, accertate da militari operanti.