Tap, deputate del gruppo Misto: "Grave proroga a Via nonostante avvisi di garanzia"

Interrogazione al ministro Costa per chiedere chiarimenti sulla concessione della proroga da parte di quattro deputate del Gruppo Misto.

“Sembra ormai evidente che il gasdotto Tap debba andare avanti senza rispettare le leggi! Proprio ieri abbiamo depositato un’interrogazione al ministro Costa per chiedere chiarimenti sulla concessione di una proroga di più di due anni alla valutazione di impatto ambientale in scadenza il 23 settembre”. È quanto dichiarano in una nota le deputate del Gruppo Misto, Veronica Giannone, Sara Cunial, Gloria Vizzini, Silvia Benedetti.

“Una decisione grave – proseguono - perché non tiene in considerazione le lunghe indagini della magistratura. Recentemente la Procura di Lecce ha inviato ben 19 avvisi di garanzia nell’ambito dell'inchiesta Tap, contestando la ripetuta violazione di vincoli idrogeologici paesaggistici ed edilizi riguardo alla direzione lavori del gasdotto e ravvisando assenza di autorizzazioni”.