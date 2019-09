Screening colon retto: a lavoro per la campagna di prevenzione

Si conclude oggi la tre giorni di formazione. Cinque incontri a Lecce, Galatina e Gallipoli, Maglie e Tricase. Coinvolte 260 farmacie in tutto il Salento: dovranno distribuire i kit gratuiti alla popolazione target, uomini e donne tra i 50 e 69 anni.

Farmacisti “alleati” della ASL. E’ tutto pronto per la partenza dello screening del colon retto, il terzo dopo quello della cervice uterina e della mammella. L’avvio ufficiale è fissato a fine ottobre, quando la ASL Lecce comincerà a far partire le prime lettere d’invito alla popolazione target: donne e uomini tra i 50 e 69 anni.

Prima, però, l’azienda sanitaria ha avviato una tre giorni di formazione per coinvolgere le 260 farmacie dell’intero territorio salentino, in collaborazione con la presidenza dell’Ordine dei Farmacisti e Federfarma. Cinque gli incontri, condotti dall’esperto regionale Albano Nehludoff.

Saranno i farmacisti, insomma, il trait d’union tra l’azienda sanitaria e i cittadini. Ma non saranno i soli. La responsabile degli screening oncologici della ASL Lecce, l’oncologa Rosachiara Forcignanò, assieme ai suoi collaboratori della Direzione Generale sta puntando su una strategia diversificata. Innanzitutto, aumentare e migliorare i punti di contatto con il pubblico, compito in cui saranno impegnati da un lato la segreteria screening e dall’altro il call center centralizzato per i tre screening (a breve sarà attivato un unico Numero Verde).

“L’esito favorevole di questo screening come degli altri – spiega Forcignanò – passa attraverso la sensibilità dei farmacisti come dei medici di base rispetto a questi delicati temi. Saranno loro i nostri migliori alleati nel mettere a dimora il seme della prevenzione, e più in generale della promozione della salute, tra le persone. Del resto, il successo della campagna è legato intimamente alla crescita della consapevolezza tra gli uomini e le donne, i quali devono comprendere che aderire allo screening non è rispondere alla ASL o assecondare un adempimento burocratico, ma significa avere a cuore la propria salute. In un solo concetto: volersi bene”.

Si parte a fine ottobre con l’invio delle lettere ai e alle 69enni, l’ultima età utile prima dell’uscita dallo screening. Poi, chi avrà ricevuto l’invito potrà recarsi in farmacia per richiedere il kit e fare l’esame comodamente a casa, prima della riconsegna e di conoscere l’esito: se negativo arriverà una semplice comunicazione al domicilio, se positivo si attiverà il percorso di approfondimento diagnostico e sarà cura della ASL contattare direttamente la persona interessata.

Screening: chi è costui

Lo screening al colon retto è un programma di prevenzione offerto gratuitamente dal Servizio Sanitario per intercettare piccole formazioni benigne che possono evolvere in tumore maligno. I tumori dell’intestino (colon retto) si sviluppano molto lentamente a partire dalla presenza di polipi (adenomi) che possono iniziare a sanguinare diversi anni prima della comparsa di altri disturbi. Il sangue tuttavia non è visibile a occhio nudo e può essere identificato solo con un esame delle feci chiamato “ricerca del sangue occulto”.

A chi si rivolge

Lo screening del colon retto si rivolge a donne e uomini in età fra i 50 e i 69 anni che vengono invitati a effettuare l’esame del sangue occulto nelle feci. L’esame è completamente gratuito.

Come fare l'esame