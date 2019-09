Impianto Metapulia, confronto nel Pd sulle criticità ambientali

Incontro ieri sera nella sede della Federazione provinciale con la riunione promossa dai circoli di Surbo e Lecce.

Si è tenuta ieri sera, presso la Federazione provinciale del Pd, una riunione promossa dai coordinamenti cittadini dei circoli di Lecce e Surbo per discutere in merito all'ipotesi di realizzazione dell'impianto per la produzione di bio-metano Metapulia.

All'incontro hanno partecipato oltre ai componenti dei coordinamenti locali, anche il segretario cittadino Maurizio Deta, il capogruppo PD in consiglio comunale Antonio Rotundo, i consiglieri comunali Paola Povero, Lidia Faggiano e Saverio Citraro, il vicesegretario provinciale del PD Pierluigi Bianco e il consigliere regionale Sergio Blasi.

Si è discusso delle criticità ambientali e di contesto e delle perplessità di enti ed associazioni emerse durante la prima conferenza dei servizi tenutasi, presso la Provincia di Lecce, lo scorso 3 settembre.