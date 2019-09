Molotov davanti alla casa di un professore, inquietante avvertimento a Galatone

La scoperta questa mattina presto. La bottiglia incendiaria ha causato lievi danni al portone d'ingresso.

Raid incendiario nella notte a Galatone ai danni di un professore e attivista polit ico del posto. Qualcuno ha posizionato una bottiglia molotov davanti all'abitazione di Sebastiano Zenobini, docente di italiano e latino presso il Liceo Vallone di Maglie e presidente dell'associazione Galatone Bene Comune. La bottiglia incendiaria è stata innescata davanti alla porta dell'abitazione in via Gorizia ma non ha fatto molti danni. Ad accorgersi dell'inquitante avvertimento è stato lo stesso docente questa mattina presto e ha avvertito i carabinieri. Sul posto per i rilievi i carabinieri della locale stazione insieme ai colleghi della Compagnia di Gallipoli che stanno indagando per risalire agli autori del gesto.