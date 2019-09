Corsano: SB Medical per il Capo di Leuca

Il nuovo Poliambulatorio specialistico del Salento, “SB Medical”, situato a Corsano, in via Papa Giovanni Paolo I, è una struttura moderna ed efficiente che risponde a diverse esigenze cliniche.

È stato ideato per fornire un valido supporto e aiuto a tutti gli abitanti del Capo di Leuca e non solo.

San Biagio Medical: che servizi offre?

SB Medical offre numerosi servizi sanitari di alto livello con professionalità, esperienza e innovazione tecnologica. É possibile richiedere visite specialistiche, consulti psicologici, trattamenti ed esami per il benessere psico-fisico.

Il Poliambulatorio SB Medical è un centro medico specializzato in cui operano medici e professionisti che hanno diverse specializzazioni: ginecologia, dermatologia, psicologia, urologia, cardiologia, medicina della nutrizione e oftalmologia.

É formato da una rete di personale qualificato ed esperto in grado di seguire ogni paziente in tutte le fasi a partire dalla diagnosi fino alla cura in maniera costante e di suggerire ogni quanto tempo e in quale modalità eseguire gli eventuali controlli.

Ecco l’elenco completo dei medici che operano, nel momento in cui scriviamo, presso la struttura:

Dott.ssa Adalgisa Bisanti , psicologa e psicoterapeuta;

Dott.ssa Tatiana Bisanti , ginecologa

Dott. Alessandro Distante , urologo;

Dott. Dario Fai , dermatologo;

Dott. Giuseppe Privitera , nutrizionista;

Dott. Antonio Provenzano , oculista;

Dott. Ernico Rotondo , oculista;

Dott. Giovanni Storti , cardiologo.

Inoltre SB Medical è dotato di innovative strumentazioni mediche e tecnologie all’avanguardia, per effettuare al meglio le visite e gli esami e per assicurare ai pazienti le migliori cure possibili.

Il poliambulatorio offre un servizio di segreteria e gestione dati organizzato in maniera efficiente.

Lo staff di segreteria che viene messo a disposizione, si occupa di organizzare gli appuntamenti in modo tale da ridurre il più possibile i tempi di attesa e di gestire tutte le informazioni relative al paziente nel completo rispetto della loro privacy e le norme in vigore in materia di trattamento di dati personali.

SB Medical: punto di riferimento nella prevenzione

SB Medical sensibilizza a effettuare check up costanti, stimolando i pazienti a non sottovalutarli e invitandoli a sottoporsi con periodicità ai controlli di routine.

Dal punto di vista medico la prevenzione è di fondamentale importanza in quanto permette di evitare l'insorgenza di malattie. Molte problematiche di salute, se diagnosticate in tempo, possono essere fronteggiate in maniera più efficace.

Come prenotare una visita

Attraverso il sito online del Poliambulatorio, www.sbmedical.it, si può richiedere un appuntamento per una visita specialistica.

Oltre a consultare il sito per richiedere un appuntamento, sì può anche rimanere aggiornati su tutti i servizi offerti dal Poliambulatorio.

L’appuntamento può essere fissato, oltre che via sito web, contattando telefonicamente o tramite email la segreteria.