Violento schianto tra due auto, una si ribalta: 2 donne in ospedale

Paura in mattinata a Lecce: è stato necessario l'intervento dei vigili del fuopco per liberare la guidatrice dalle lamiere.



Non si ferma allo stop e travolge un'auto che si ribalta: paura questa mattina nel cuore del quartiere Salesiani, a causa un violento scontro tra un Ford Fiesta e una Ford Focus all'incrocio tra via Monti via San Domenico Savio.

Stando alle prime ricostruzioni, a innescare il tamponamento il mancato rispetto della precedenza da parte della donna che era alla guida della Ford e che proveniva da via Monti: proprio in quel momento transitava su via San Domenico Savio la seconda auto che è stata travolta, e a causa del forte impatto, si è ribaltata due volte.

Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare la guidatrice rimasta incastrata tra le la lamiere. Sul posto anche il 118 che ha trasportato le due donne in ospedale.