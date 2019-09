Tricase, borracce in alluminio nelle scuole per dire stop alla plastica

Deliberato l’acquisto delle borracce in alluminio per 1300 alunni delle scuole.

Stop alla plastica nelle scuole a Tricase: in linea con la campagna di sensibilizzazione del Ministero dell’Ambiente, voluta da Sergio Costa, nel 2018, la giunta comunale ha deliberato l’acquisto di borracce in alluminio per i 1.300 alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Il procedimento è stato avviato con l’istanza protocollata dalla Presidente della Commissione Ambiente, Francesca Longo.